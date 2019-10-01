В Темрюке обнаружили подпольный склад со спиртом

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-01T10:18:43+03:00

Там было более 17 литров контрафактного алкоголя

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Сотрудники транспортной полиции Анапы обнаружили подпольный склад с этиловым спиртом в Темрюке. Его нашли после досмотра грузовика на транспортном переходе через Керченский пролив.

26-летний водитель пытался отправить в Крым 240 картонных коробок, вмещающих 960 пластиковых емкостей общим объемом 4 800 литров. Документы, а также лицензии на алкоголь отсутствовали.

- Полицейские по «горячим следам» выяснили местонахождение гаража, где хранились более 17 литров контрафактной продукции. Документы у арендатора гаража также отсутствовали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ (Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

ИСТОЧНИК KP.RU