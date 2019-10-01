Евгений Первышов: Я не против «Сафари-парка», но все должно быть в рамках закона

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-01T10:45:08+03:00

Девять гектаров земли перешли в частные руки всего за 300 тысяч рублей Фото: krd.ru

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Мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию вокруг «Сафари-парка». Сейчас власти возвращают в муниципальную собственность всех территории, которые выбыли из собственности города при спорных обстоятельствах. Таким оказался и большой участок на территории «Солнечного острова». У администрации Краснодара возникли вопросы к законности права частной собственности на землю под ним.

- Я не против «Сафари-парка», но все должно быть в рамках закона. Мы в ближайшее время сделаем интерактивную карту, где можно отслеживать участки, находящиеся в собственности муниципалитета. Доступ будет у всех краснодарцев, они смогут отслеживать, чтобы эти территории были свободны, - рассказал Евгений Первышов.

По словам мэра, 9 гектаров земли на территории «Солнечного острова» перешли в частные руки всего за 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU