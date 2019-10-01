2019-10-01T10:53:10+03:00
Общество

Мэр Краснодара прокомментировал подорожание проезда

1 октября Евгений Первышов проводит встречу с журналистами городских, краевых и федеральных СМИ
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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На мероприятии присутствуют представители около 20 редакций телеканалов, газет, информагентств. На брифинге обсудят реализацию национальных проектов в Краснодаре, федеральных и краевых программ, строительство школ и детских садов, обновление трамвайного и троллейбусного парка.

Напомним, 8 июля в Краснодаре подорожал проезд в общественном транспорте - с 23 до 28 рублей. Однако повышение не коснулось льготных билетов, которые покупают пожилые люди. Но вот уже с 1 ноября пенсионерам за проездной придется выкладывать больше. Стоимость повышается сразу на 90 рублей. Его стоимость не увеличивалась с сентября 2014 года, несмотря на неоднократное повышение стоимости проезда на городском транспорте.

- От любого повышения люди недовольны. Но надо понимать, что в КТТУ тоже работают такие же краснодарцы. Нынешнее повышение пойдет на увеличение зарплаты кондукторов и водителей, - прокомментировал Евгений Первышов.

- Да и мы не хотим, чтобы КТТУ стал банкротом. Все же сейчас предоставление услуг стало более качественным, когда же я стал мэром, предприятие было на грани закрытия. Долгов было порядка 800 миллионов рублей, - добавил мэр Краснодара.

Также он заверил, что трамваи и троллейбусы, а также материально и технически изношенный транспорт будут постепенно убирать с улиц краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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