Темрюкском районе мужчина погиб под колесами авто
30 сентября около 22:00 в районе 146-километра автодороги Краснодар - Темрюк произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель», сбил мужчину. Потерпевший перебегал проезжую часть вне населенного пункта на неосвещенном участке. На его верхней одежде не было светоотражающих элементов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате аварии 41-летний мужчина скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Краснодарского края 30 сентября зафиксировано 17 ДТП, в которых 4 человека погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 5 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 4 были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU