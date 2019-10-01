Темрюкском районе мужчина погиб под колесами авто

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-01T10:51:00+03:00

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30 сентября около 22:00 в районе 146-километра автодороги Краснодар - Темрюк произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 35-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗель», сбил мужчину. Потерпевший перебегал проезжую часть вне населенного пункта на неосвещенном участке. На его верхней одежде не было светоотражающих элементов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии 41-летний мужчина скончался на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края 30 сентября зафиксировано 17 ДТП, в которых 4 человека погибли и 18 получили ранения различной степени тяжести. В регионе произошло 5 наездов на пешеходов, в них один человек погиб и 4 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU