В школах Горячего Ключа установят домофоны после происшествия в станице Имеретинской

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-01T11:03:27+03:00

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В школах Горячего Ключа установят домофоны. Такие меры решили принять после инцидента, который произошел 30 сентября в Имеретинской школе.

Напомним, в образовательное учреждение проник 33-летний мужчина. Около 8 утра он вошел в один из кабинетов начальных классов с ножовкой в руке. Инструментом он попытался порезать свою шею. Охранник заметила незнакомца и вызвала полицию с медиками. Мужчину отвезли в ЦГБ Горячего Ключа, ему оказали медпомощь и отправили на лечение в психиатрическую больницу Краснодара.

Меры по обеспечению безопасности глава Горячего Ключа Александр Кильганкин обсудил с директорами образовательных учреждений, сотрудниками полиции и представителями охранной организации.

До 15 октября школы и детские сады оборудуют домофонами. Попасть в учреждения можно будет по электронному ключу. Об этом сообщается на официальной страничке администрации Горячего Ключа в Instagram.

Для учеников проведут тренировочные занятия. Детей научат, как действовать в нештатных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU