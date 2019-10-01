2019-10-01T11:14:28+03:00
Происшествия

Наркотики в стиральном порошке пытались пронести в СИЗО Краснодара

Злоумышленник умудрился спрятать там крупную партию марихуаны
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФСИН по краюФото: УФСИН по краю
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В исправительную колонию, которая находится в Краснодаре, пытались пронести наркотики. Крупную партию марихуаны спрятали в стиральном порошке.

Запрещенные вещества нашли при досмотре передачи, предназначавшейся осужденному, отбывающему наказание в исправительной колонии. Экспертиза показала, что изъятое вещество серо-зеленого цвета – это канабис массой 69, 87 грамм. Наркотики были расфасованы по двум полимерным сверткам и замаскированы в фабричных упаковках со стиральным порошком.

- В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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