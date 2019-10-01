Мэр Краснодара рассказал, на что потратят налог Галицкого от продажи «Магнита»
Деньги, полученные бюджетом Краснодара от сделки по продаже «Магнита» Сергеем Галицким, будут распределены на первоочередные нужды. Об этом журналистам рассказал глава краевого центра Евгений Первышов.
- Это не договор дарения, и не пожертвование. Эти средства распределены на первоочередные нужды - проектирование и строительство детских садов и школ, уличная санитария, - прокомментировал мэр.
Напомним, что в феврале прошлого года ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1 процентов акций компании «Магнит» у ее основателя Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей.
В консолидированный бюджет Краснодарского края от этой сделки поступило 15,1 миллиарда рублей. Краснодар, согласно правилам распределения налоговых поступлений, получил 3,3 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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