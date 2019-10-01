2019-10-01T11:19:51+03:00
Общество

Мэр Краснодара рассказал, на что потратят налог Галицкого от продажи «Магнита»

В городскую казну поступили 3,3 млрд рублей
Артём ГНАТЕНКОЕвгения ХИЛЬКО
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Сергей Галицкий на стадионе "Краснодар"Сергей Галицкий на стадионе "Краснодар"Фото: Игорь ГЛАЗКО
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Деньги, полученные бюджетом Краснодара от сделки по продаже «Магнита» Сергеем Галицким, будут распределены на первоочередные нужды. Об этом журналистам рассказал глава краевого центра Евгений Первышов.

- Это не договор дарения, и не пожертвование. Эти средства распределены на первоочередные нужды - проектирование и строительство детских садов и школ, уличная санитария, - прокомментировал мэр.

Напомним, что в феврале прошлого года ВТБ подписал соглашение о приобретении 29,1 процентов акций компании «Магнит» у ее основателя Сергея Галицкого за 138 миллиардов рублей.

В консолидированный бюджет Краснодарского края от этой сделки поступило 15,1 миллиарда рублей. Краснодар, согласно правилам распределения налоговых поступлений, получил 3,3 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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