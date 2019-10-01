СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-01T11:28:25+03:00

На Кубани директора частной охранной организации будут судить за невыплату зарплаты Фото: Архив "КП"

Он задолжал работникам более 82 тысяч рублей

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В Приморско-Ахтарском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО ЧОО «Центурион-защита». Он подозревается в полной невыплате зарплаты трем подчиненным (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Три работника частной охранной организации с апреля по июль не получали свои деньги. Организация задолжала им более 82 тысяч рублей. При этом у директора фирмы была реальная возможность выплатить им зарплату, но деньги он использовал на иные нужды предприятия.

- Назначено проведение судебной бухгалтерской экспертизы. Принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU