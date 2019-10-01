Конкурс Юрия Григоровича стартовал в Сочи

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-01T15:59:11+03:00

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Конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира–2019» стартовал в Сочи. В нем принимают участие молодые артисты балета двух возрастных групп: до 19 лет и старше 19-27 лет.

После церемонии открытия артисты Театра балета Юрия Григоровича краснодарского творческого объединения «Премьера» представили балет Чайковского «Лебединое озеро».

- 1-3 и 5 октября пройдут просмотры исполнителей, а 6 октября - гала-концерт с участием лауреатов и дипломантов. Он состоится в "Зимнем театре" Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. - А 7 октября - в Музыкальном театре Краснодара

Как рассказали в министерстве культуры края, в состав жюри во главе с Юрием Григоровичем вошли ведущие деятели мирового балета. Это руководители театров и хореографических школ, хореографы, педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU