Второй троллейбус с автономным ходом доставили в Краснодар

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-01T12:05:25+03:00

Всего в столице Кубани будет 12 таких машин

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Троллейбус с автономным ходом доставили в депо № 1 по улице имени Дзержинского, 97.

- Транспорт по техзаданию краевой столицы изготовили на заводе «Транс-Альфа» в Вологде. Остальные машины поэтапно привезут в город до 11 ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

У нового троллейбуса мощность кондиционера не менее 24 кВт, возможность автономного хода 15 км, автоматическая система пожаротушения, USB-разъемы, доступа к сети Интернет.

Напомним, в краевой столице в едином стиле оформят муниципальные и частные автобусы, а также троллейбусы. По новому регламенту оформят 35 новых трамваев, 12 троллейбусов с автономным ходом, 40 автобусов средней и малой вместимости. На остальном подвижном составе стикеры заменят поэтапно, по мере износа старых информационных таблиц.

ИСТОЧНИК KP.RU