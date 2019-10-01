В Краснодаре пройдет «круглый стол», посвященный мониторингу больных сахарным диабетом
2 октября в конференц-зале Краевой клинической больницы № 2 Краснодара состоится «круглый стол». На нем ведущие российские эндокринологи и представители Министерства здравоохранения края обсудят вопросы повышения качества диабетологической помощи пациентам в регионе.
- На мероприятии рассмотрят перспективы развития эндокринологической службы в субъектах РФ, основные аспекты программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.
В рамках мероприятия также проведут научно-практическую конференцию.
Программа клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в Краснодарском крае завершится 10 октября. По результатам исследования будет сделан сравнительный анализ данных, полученных в результате скрининга. Так установят, в каком объеме и насколько своевременно в регионе выявляются осложнения диабета.
ИСТОЧНИК KP.RU