В Краснодаре пройдет «круглый стол», посвященный мониторингу больных сахарным диабетом

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-01T12:17:27+03:00

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2 октября в конференц-зале Краевой клинической больницы № 2 Краснодара состоится «круглый стол». На нем ведущие российские эндокринологи и представители Министерства здравоохранения края обсудят вопросы повышения качества диабетологической помощи пациентам в регионе.

- На мероприятии рассмотрят перспективы развития эндокринологической службы в субъектах РФ, основные аспекты программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

В рамках мероприятия также проведут научно-практическую конференцию.

Программа клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным диабетом в Краснодарском крае завершится 10 октября. По результатам исследования будет сделан сравнительный анализ данных, полученных в результате скрининга. Так установят, в каком объеме и насколько своевременно в регионе выявляются осложнения диабета.

ИСТОЧНИК KP.RU