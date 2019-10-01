В Сочи к административной ответственности привлекли кадастровых инженеров

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-01T12:26:50+03:00

По их вине в Единый государственный реестр недвижимости внесены ложные сведения

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Прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку информации заместителя руководителя Управления Росреестра по краю о нарушениях законодательства в государственном кадастре недвижимости.

Три инженера при подготовке технических планов зданий использовали аналитический метод определения координат, который не предполагает проведение каких-либо измерений. При этом в документах нет каких-либо сведений об этом.

- По вине сотрудников в Единый государственный реестр недвижимости внесены ложные сведения о методе и точности определения координат в технические и межевые планы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении кадастровых инженеров возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности). Судом им назначено наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU