В Краснодарский край доставят 387 единиц нового медоборудования

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-01T12:43:48+03:00

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В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и национального проекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае открыто уже 11 Центров амбулаторной онкопомощи. К 2021 году их будет уже 18.

- На базе центров проводится обследование и химиотерапия. Уже пролечено более 2 тысяч человек, консультации получили почти 8 тысяч пациентов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Для учреждений закупили маммографы, компьютерные томографы и другое оборудование. Всего будет поставлено 387 единиц техники на 1,5 миллиарда рублей. Из них 60 - для ЦАОПов и еще 327 для онкологических центров.

В рамках нацпроектов на Кубань уже доставили 32 единицы техники, в том числе, аппараты УЗИ, реабилитационное, хирургическое и лабораторное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU