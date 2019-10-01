На Кубани организация незаконно выдавала займы

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-01T13:07:28+03:00

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Прокуратура Курганинского района провела проверку соблюдения законодательства о потребительском кредите. ООО «Судебная экспертиза» на регулярной основе заключало с гражданами договоры займа, при этом соответствующих прав на осуществление профессиональной деятельности не имело.

В отношении директора и юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов индивидуальным предпринимателем, не имеющим право на ее осуществление).

- Суд признал их виновными в совершении правонарушений и им назначено наказание в виде штрафов в размере 20 тысяч и 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Сочи к административной ответственности привлекли кадастровых инженеров. По их вине в Единый государственный реестр недвижимости внесены ложные сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU