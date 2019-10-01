В Краснодаре пройдет турнир памяти спортсмена Бесика Кудухова

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-01T13:27:25+03:00

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Региональные соревнования по вольной борьбе памяти Заслуженного мастера спорта России Бесика Кудухова будут проходить в пятый раз в Краснодаре.

Турнир состоится во дворце спорта «Олимп». В соревнованиях будут участвовать 300 борцов. Посетят мероприятие известные спортсмены, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.

- Бесик Кудухов был одним из сильнейших борцов мира. На Олимпиаде 2008 года в Пекине он завоевал «бронзу», на Олимпиаде 2012 года в Лондоне – «серебро». Он четырежды выигрывал чемпионат мира, Европы, и пять раз – чемпионат России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, парень погиб в автокатастрофе 29 декабря 2013 года. Смертельное ДТП произошло ранним утром под Армавиром, он сидел на пассажирском сидении.

ИСТОЧНИК KP.RU