В Краснодаре у семьи должников отобрали машину

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-01T13:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Карасунском округе Краснодара у жильцов одной из квартир многоэтажки отобрали иномарку. Граждане накопили полумиллионную задолженность за коммунальные услуги.

- В Межрайонном отделе по розыску на имущество семьи было заведено розыскное дело. Судебный пристав провела целый комплекс мероприятий, в результате которого были установлены маршруты передвижения принадлежащего должнику автомобиля и место его хранения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Когда мужчина вечером приехал на парковку, которая находилась в нескольких кварталах от его дома, его уже ждали. Пока шло составление акта описи и ареста автомобиля, его владелец пытался сесть за руль и уехать с парковки, даже решил запереться в машине. Но все было тщетно.

В дальнейшем транспорт отправится на принудительную реализацию в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU