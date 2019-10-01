В Краснодаре пройдет Международный фестиваль «Имя»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-01T13:59:38+03:00

В этом году будет пять вокальных номинаций

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Фестиваль-конкурс «Имя» пройдет в Краснодаре 2-4 октября на сцене Музыкального театра «Премьера» имени Гатова. В этом году мероприятие пройдет в пяти вокальных номинациях: «Поп», «Фолк», «Джаз», «Рок», «Рэп».

Фестиваль нацелен на поддержку творческой молодежи, а также на повышение значимости Краснодарского края на карте культурных событий страны. Программа традиционно состоит из трех дней. 2 октября на цене пройдет основной отборочный тур. 3 октября будет второй этап, а также финал и пресс-конференция.

- В пятницу состоится большой гала-концерт Международного фестиваля «Имя». На одной сцене с победителями фестиваля выступят члены жюри конкурса. Начало мероприятие в 18:30. Вход свободный, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU