Сочинцев оградили от опасной шаурмы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-01T16:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники краевого управления Россельхознадзора в ходе выездных мероприятий обнаружили что один из сочинских предпринимателей намеревался использовать для приготовления шаурмы опасное мясосырье. Всего обнаружили около 3 тонн мяса, происхождение которого вызывало сомнение.

- Вся партия сырья не была промаркирована должным образом. Неизвестной осталась информация о производителе, дате расфасовки, сроках годности и другая, - пишут «Кубанские новости» со ссылкой на ТУ Россельхознадзора по краю и Адыгее.

Всю партию подозрительного мяса изъяли и отправили на уничтожение. Бизнесмена привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 3 тыс. рублей.

Напомним, фестиваль молодого вина пройдет под Новороссийском в селе Федотовка 12-13 октября. Для мероприятия организаторы подготовили восемь бочек молодого вина, по 225 литров каждая.

ИСТОЧНИК KP.RU