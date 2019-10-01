2019-10-01T16:29:45+03:00
Общество

Информационно-справочной службе «Краснодар Водоканал» 1 октября исполнилось 9 лет

Максимальное количество звонков краснодарцев в день достигало 1530
Юлия МАНАСИХИНА
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За это время специалистами информационно-справочной службы (ИСС) принято свыше 1,87 млн телефонных звонков. Абоненты предприятия ежемесячно получали актуальную информацию по вопросам холодного водоснабжения и водоотведения, о правилах подключения к сетям, перерасчетах, своевременно передавали показания счетчиков.

В тоже время, краснодарцы сами информировали специалистов водоканала о повреждениях на сетях, похищенных крышках с колодцев, что позволяло оперативно ликвидировать потенциально опасные ситуации. Максимальное количество звонков краснодарцев в день достигало 1530.

Сотрудники ИСС водоканала всегда готовы предоставить информацию о проведении ремонтных и профилактических мероприятий на сетях, они регистрируют заявки по нештатным ситуациям, качеству воды и слабому давлению. Позвонив по телефонам информационно-справочной службы: 217-03-33 и 8-800-200-36-46 можно получить информацию о тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения; о графике работы предприятия; о правилах получения технических условий для физических и юридических лиц.

«Обратная связь с абонентами – одна из важнейших задач предприятия, заботящегося о предоставлении качественных услуг потребителю, - говорит руководитель Информационно-справочной службы ООО «Краснодар Водоканал» Наталья Палецкая. – В среднем, нами обрабатывается от 750 до 1300 обращений в день, с начала этого года уже принято около 170 тысяч входящих звонков. Наши абоненты помогают предприятию улучшать качество работ, связанных с оперативным выездом специалистов по адресу. Получая пожелания горожан, мы постоянно повышаем стандарты обслуживания населения столицы Кубани».

Своевременно предоставлять полезную информацию по многоканальному телефону с 8.00 до 20.00 по самым различным вопросам – работа ответственная. Для этого все специалисты ИСС прошли обучение вежливому общению, взаимодействию с клиентами, поведению в конфликтных ситуациях, доброжелательности и клиентоориентированности.

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