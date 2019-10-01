Кубань стала лидером по повышению производительности труда в сельском хозяйстве

СЕГОДНЯ 16:50 2019-10-01T16:50:03+03:00

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Животноводческие и семеноводческие предприятия Краснодарского края посетил замминистра экономического развития России Петр Засельский. Они входят в группу компаний, которая уже 10 лет внедряет принципы бережливого производства. Уже реализовано порядка 150 проектов, которые позволил значительно снизит ь затраты на производство продукции почти на 1,5 млрд рублей.

- Передовой опят кубанских предприятий будут использовать в других регионах. В Краснодарский край будут приезжать представители сферы АПК и проходить обучение, чтобы впоследствии внедрять инновационный подход к повышению производительности труда, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день сельское хозяйство является основной отраслью кубанской экономики. В регионе работают свыше 880 тысяч личных подсобных хозяйств. По объему сельхозпроизводства край уже несколько лет занимает первое место в стране. Так в 2018 году в регионе произвели 7% всей сельхозпродукции России.

ИСТОЧНИК KP.RU