2019-10-01T17:09:31+03:00
Общество

На Кубани проведут всероссийскую тренировку по гражданской обороне

Ее ход обсудили в Краснодаре
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре прошло совещание под председательством ио министра ГО и ЧС России Ярослава Городецкого. В его ходе обсудили проведение на Кубани всероссийской тренировки по гражданской обороне.

- На первом этапе разработают план первоочередных мероприятий по ГО. На втором - пройдут учения на территории Тимашевского района, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, проведут оповещение и сбор руководящего состава, развернут систему управления на всех уровнях. После преступят к отработке аварийно-спасательных мер в случае крупномасштабных ЧС. Подобные, но внеплановые, учения МЧС намерено проводить регулярно.

Напомним, на Кубани до конца года капитально отремонтируют около 800 домов. В программу капремонта края сейчас входит более 18 тысяч многоэтажек. Нa особом контроле двa городa — Ейск и Крaснодaр. Если в первом около 40 домов требуют восстaновления, то в кубaнской столице — более 150.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанские сельхозпроизводителеи представят свою продукцию в Москве
В Краснодаре проведут федеральный форум «Мой бизнес»
«Это не Rolex!»: В мэрии Краснодара опровергли слухи о «золотых» часах Евгения Первышова
Кубанский Фонд микрофинансирования выдал льготных займов почти на 800 млн рублей
Кубань лидирует среди регионов по реализации нацпроектов
ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов
В Краснодаре раскрыли жестокое убийство двух женщин
Кубань стала лидером по повышению производительности труда в сельском хозяйстве
Информационно-справочной службе «Краснодар Водоканал» 1 октября исполнилось 9 лет
Сочинцев оградили от опасной шаурмы
На Кубани до конца года капитально отремонтируют около 800 домов
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Краснодаре и Сочи
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при Формулы 1
В Краснодаре пройдет Международный фестиваль «Имя»
В Краснодаре у семьи должников отобрали машину
В Краснодаре пройдет турнир памяти спортсмена Бесика Кудухова
На Кубани организация незаконно выдавала займы
В Краснодарский край доставят 387 единиц нового медоборудования
В Сочи к административной ответственности привлекли кадастровых инженеров
В Краснодаре пройдет «круглый стол», посвященный мониторингу больных сахарным диабетом
Второй троллейбус с автономным ходом доставили в Краснодар