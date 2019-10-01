На Кубани проведут всероссийскую тренировку по гражданской обороне

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-01T17:09:31+03:00

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В Краснодаре прошло совещание под председательством ио министра ГО и ЧС России Ярослава Городецкого. В его ходе обсудили проведение на Кубани всероссийской тренировки по гражданской обороне.

- На первом этапе разработают план первоочередных мероприятий по ГО. На втором - пройдут учения на территории Тимашевского района, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, проведут оповещение и сбор руководящего состава, развернут систему управления на всех уровнях. После преступят к отработке аварийно-спасательных мер в случае крупномасштабных ЧС. Подобные, но внеплановые, учения МЧС намерено проводить регулярно.

Напомним, на Кубани до конца года капитально отремонтируют около 800 домов. В программу капремонта края сейчас входит более 18 тысяч многоэтажек. Нa особом контроле двa городa — Ейск и Крaснодaр. Если в первом около 40 домов требуют восстaновления, то в кубaнской столице — более 150.

ИСТОЧНИК KP.RU