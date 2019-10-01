В Краснодаре раскрыли жестокое убийство двух женщин

СЕГОДНЯ 17:43 2019-10-01T17:43:42+03:00

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В хуторе Ленина 30 сентября в доме на улице Тенистой были обнаружены тела двух женщин: 70-летней пенсионерки и ее 47-летней дочери, с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий 1 октября был задержан 42-летний мужчина, который дал признательные показания в ходе допроса, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как рассказал задержанный, он употреблял спиртное с пожилой женщиной. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял нож и нанес пенсионерке несколько ударов в область головы и шеи. На крики женщины в кухню забежала дочь/, которая также получила несколько ударов ножом. Обе женщины скончались на месте. Подозреваемый с места преступления скрылся.

В ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU