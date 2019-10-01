2019-10-01T17:54:05+03:00
Экономика

ВТБ улучшил условия по кредитованию жилых домов

С 1 октября банк снижает требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки
Иван ЕГОРОВ
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ВТБ обновил условия ипотечного кредитования для клиентов, планирующих приобрести жилой дом. С 1 октября банк снижает требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки.

Кредит по приобретению жилого дома в ВТБ можно оформить по ставке от 10,4%, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт в размере 0,3 п.п. При этом первоначальный взнос снижен на 10% и составляет теперь от 30% от стоимости объекта, для ипотеки с материнским капиталом – от 20%. Возможный срок кредитования – до 30 лет.

«Ориентация на потребности наших клиентов – стратегическая цель работы ВТБ. Мы видим, что интерес к приобретению жилых домов в нашей стране растет, поэтому мы упростили требования к продукту и предоставили нашим заемщикам возможность получить решение по кредиту быстро – без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС. Первоначальный взнос при этом составляет от 50% от стоимости объекта, а возможный срок кредитования – до 20 лет», – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ.

В рамках предложения ВТБ удаленность жилого дома от города присутствия офиса банка составляет не более 30 км. Год постройки объекта недвижимости на момент оценки не должен составлять более 20 лет.

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