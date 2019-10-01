Кубань лидирует среди регионов по реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 18:08 2019-10-01T18:08:10+03:00

Уже освоено более 50% средств, выделенных на текущий год

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Кубань лидирует среди российских регионов по реализации национальных проектов. Опережение составляет, в среднем, около 10%.

- В данный момент освоено порядка 55% средств, которые регион получил на исполнение нацпроектов в 2019 году, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В частности, в регионе полностью выполнены программы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Муниципалитеты получили 95% от выделенных средств. Это порядка 9 млрд рублей. Однако, есть такие, кто еще не получил деньги. Так, Краснодару до сих пор не выделили субсидии на строительство детсада и школы.

Напомним, в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и национального проекта «Здравоохранение» в Краснодарском крае открыто уже 11 Центров амбулаторной онкопомощи. К 2021 году их будет уже 18.

ИСТОЧНИК KP.RU