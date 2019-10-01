Кубанский Фонд микрофинансирования выдал льготных займов почти на 800 млн рублей
Краевой Фонд микрофинансирования с начала 2019 года выдал 379 займов. Бизнесмены получили поддержку почти на 800 млн рублей, что на 36% превышает показатели минувшего года.
- Приоритет при решении о выдаче займа получали предприниматели, которые работают в сфере производства и реализации сельскохозпродукции. Им выдали свыше 400 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Также не остались без поддержки предприниматели, занимающиеся развитием производства товаров. Они получили 125 млн рублей в виде льготных кредитов.
Стоит добавить, что краевой Фонд микрофинансирования планирует до конца 2019 года выдать более 1 млрд рублей займов представителям малого и среднего бизнеса.
Напомним, Кубань лидирует среди российских регионов по реализации национальных проектов. Опережение составляет, в среднем, около 10%.
ИСТОЧНИК KP.RU