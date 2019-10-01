В Краснодаре проведут федеральный форум «Мой бизнес»

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-01T19:17:59+03:00

Он пройдет в рамках регионального мероприятия «Дело за малым»

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре в рамках кубанского форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» 18-19 октября пройдет федеральный форум «Мой бизнес». Специально для него соорудят дополнительную сцену с залом на 500 мест.

– В ходе двух дней федерального мероприятия выступят порядка 15 спикеров. Они расскажут о современных методах ведения бизнеса, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В текущем году организаторы кубанского форума ожидают, что его участниками станут порядка 20 тысяч человек. В программе мероприятия - лекции, практические семинары, воркшопы и бизнес-игры.

Стать участником форума может любой желающий. Для этого надо зайти на сайт delozamalim.com и заполнить соответствующую форму.

Напомним, кубанский Фонд микрофинансирования выдал льготных займов почти на 800 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU