В Краснодаре проведут федеральный форум «Мой бизнес»
В Краснодаре в рамках кубанского форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» 18-19 октября пройдет федеральный форум «Мой бизнес». Специально для него соорудят дополнительную сцену с залом на 500 мест.
– В ходе двух дней федерального мероприятия выступят порядка 15 спикеров. Они расскажут о современных методах ведения бизнеса, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В текущем году организаторы кубанского форума ожидают, что его участниками станут порядка 20 тысяч человек. В программе мероприятия - лекции, практические семинары, воркшопы и бизнес-игры.
Стать участником форума может любой желающий. Для этого надо зайти на сайт delozamalim.com и заполнить соответствующую форму.
Напомним, кубанский Фонд микрофинансирования выдал льготных займов почти на 800 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU