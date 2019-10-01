2019-10-01T19:47:43+03:00
Общество

Кубанские сельхозпроизводителеи представят свою продукцию в Москве

Здесь пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень»
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Москве с 4 по 13 октября пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень». В его рамках будет работать выставка-ярмарка, где региональные сельхозпроизводители представят свою продукцию. Ожидается, что на Красной площади развернут свои стенды более 100 представителей отрасли из 50 регионов России.

Кубань представит на мероприятии региональные гастрономические бренды – краснодарский чай, яблоки, а также различные виды сыров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего кубанские производители отправят в Москву порядка 15 тонн продукции. Также в рамках Национального фестиваля в Москве пройдут гастрономические шоу, мастер-классы и концерты.

Напомним, в Краснодаре в рамках кубанского форума малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» 18-19 октября пройдет федеральный форум «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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