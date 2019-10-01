В «Орленке» наградили победителей «Президентских спортивных игр»

СЕГОДНЯ 21:05 2019-10-01T21:05:14+03:00

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В Туапсинском районе во Всероссийском детском центре «Орленок» наградили победителей «Президентских спортивных игр».

В финальном этапе сразили 1680 ребят из 84-х регионов страны. В соревнованиях состязались дети 12-13 лет в составе команд образовательных организаций – победителей региональных этапов. В состав судейской коллегии вошли звезды отечественного спорта, чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр.

- В течение трех недель школьники мерялись силами в четырех обязательных и шести дополнительных видах программы, - рассказывают в пресс-службе ВДЦ «Орленок». Победителей определили в командном и общекомандном зачетах.

По результатам соревнований основных видов программы в баскетболе 3х3 сильнейшими оказались юноши из Северной Осетии и девушки из Республики Мордовия, в настольном теннисе победили юноши из Ставропольского края и девушки из Архангельской области.

А вот победителями в шашках стали учащиеся школы №5 им. Лейтенанта Мурадяна в Геленджике, а также девушки из Белгородской области лидерами в легкой атлетике стали представители Республики Коми.

Кроме того, в соревнованиях по гандболу первое место заняли юноши из Владимирской области и девушки из Краснодарского края, также из геленджикской школы №5.

В турнире по регби одержали победу юноши из Калининградской области и красавицы из Краснодарского края. В состязаниях по лапте лидерами стали юноши из Московской области и девушки из Новосибирской области.

- Президентские спортивные игры – прекрасная возможность продемонстрировать как личные, так и командные навыки, защитить на спортивной арене честь своей школы, города, региона, - сказала министр просвещения России Ольга Васильева. - Это финальный этап, где мы можем видеть и результат масштабной государственной работы по созданию доступной среды для занятий спортом для всех без исключения школьников нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU