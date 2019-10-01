2019-10-01T21:23:06+03:00
Общество

Набережную в Юбилейном микрорайоне Краснодара закрыли для прогулок из-за обвала грунта

На некоторых из таких участков глубина достигает полметра
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: t.me/krd_tipich_ruФото: t.me/krd_tipich_ru
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Прогулки по набережной в Рождественском парке Краснодара теперь под запретом. Сейчас ее оградили сигнальной лентой и повесили объявление «Вход строго воспрещен».

Как оказалось, причиной тому стал провал грунта.

- На некоторых из таких участков глубина достигает полметра. На тротуарной плитке появились провалы и ямы, - пояснил «КП» - Кубань» директор МУП «Парки, инвестиции, туризм» Кирилл Клодт. - Участок парка, где появились проседания, осмотрели сотрудники МЧС.

По рекомендации спасателей, было решение огородить территорию и временно закрыть ее для прохода, чтобы избежать несчастных случаев.

- Сейчас решаем вопрос о проведении комплексного обследования территории набережной, - добавил Кирилл Клодт. - Его выполнит специализированная организация.

После тщательного осмотра и оценки, специалисты выявят причину проседаний и, самое главное, – определять, что необходимо, что ситуацию исправить. О том, когда набережная вновь станет доступна для прогулок, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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