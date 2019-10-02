Вина Кубани впервые включили в «Атлас мира. Вино»

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-02T07:57:59+03:00

По этому случаю был устроен прием в Лондоне

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В восьмой выпуск справочника «Атлас мира. Вино» вошла продукция из Краснодарского края. По этому случаю был устроен прием в Лондоне. Там презентовали фанагорийские «100 оттенков» Шардоне и Саперави урожая 2016 года. Вина из России стали одними из самых экзотичных для британских ценителей.

- Кубанскую алкогольную продукцию оценили не только гости из Великобритании, но и специально прибывшие на мероприятие виноделы Германии, Индии, США, Канады, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Атлас мира. Вино» - это наиболее авторитетный справочник о винах всех стран планеты. Восьмое издание состоит из 416 страниц, в нем размещены 230 подробных карт, включая не только карты винных регионов, но и почв, и большое количество иллюстраций.

Напомним, кубанские сельхозпроизводители представят свою продукцию в Москве. Здесь пройдет Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень».

ИСТОЧНИК KP.RU