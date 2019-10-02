Кубанский сумотори стал призером континентального первенства
В венгерском городе Сигетсентмиклош прошло первенство Европы по сумо среди юношей до 18 лет. Всего в соревнованиях участвовали более 300 спортсменов из 15 стран Старого Света.
За медали турнира боролся представитель Кубани – краснодарец Владислав Уханков. Он выступал в весовой категории «свыше 100 килограммов».
- Ему удалось взять бронзовую награду. Тренируют кубанского спортсмена Антон Пацята и Аввикам Авдышоев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минспорта Краснодарского края.
Напомним, региональные соревнования по вольной борьбе памяти Заслуженного мастера спорта России Бесика Кудухова будут проходить в пятый раз в Краснодаре. Турнир состоится во дворце спорта «Олимп». В соревнованиях будут участвовать 300 борцов.
ИСТОЧНИК KP.RU