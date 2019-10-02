2019-10-02T08:08:53+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» проиграл «Ритасу» в матче Еврокубка

Счет игры - 86:92
Александра ПОДУШКО
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» стартовал с поражения в групповом этапе Еврокубка. Встреча прошла 1 октября в Вильнюсе на «Сименс-Арене».

В первом матче турнира краснодарский клуб в гостях проиграл литовскому «Ритасу» со счетом 86:92. Самым результативным игроком в составе «Локомотив-Кубань» стал Джонни О’Брайант, который сделал дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Дабл-дабл также на счету Алана Уильямса – 13 очков, 10 подборов.

В следующем матче группового этапа соревнований «железнодорожники» 16 октября дома встретятся с французским «Лиможем».

Напомним, футбольная команда главы Краснодара Евгения Первышова сыграла со сборной жителей Фестивального микрорайона. Встреча прошла в манеже Академии ФК «Краснодар» по улице имени Лузана. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу команды местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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