2019-10-02T08:36:00+03:00
Звезды

В Северском районе открыли арт-объект, посвященный пионеру кино Ханжонкову

Он открыл первый в России электрокинотеатр
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В преддверии празднования 95-ой годовщины образования Северского района на площади кинотеатра «Ударник» открыли арт-объект, посвященный Александру Ханжонкову.

Именно он открыл первый в России электрокинотеатр, который стал одним из первых в мире. Здесь показывали полнометражные кинокартины, рисовали мультфильмы, а также применяли новаторские техники монтажа.

- 1 октября на площади собрались гости и жители района разных возрастов и профессий. Перед ними выступил ансамбль казачьей песни «Казачья душа» Северского Дома культуры. В завершении состоялся бесплатный кинопоказ фильма «Пираты Эгейского моря», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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