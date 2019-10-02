В Краснодаре пройдет туристический фестиваль «Эфес Кубани»

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-02T09:03:45+03:00

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Фестиваль-конкурс по артистическому фехтованию и боевому танцу пройдет в Краснодаре на площади имени Пушкина. Он состоится 12 октября.

- На сцене пройдут показательные выступления участников клубов исторической реконструкции. Конкурсанты будут соревноваться в трех номинациях: «Соло», «Дуэт» и «Группа», - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Для гостей фестиваля пройдет концерт местных рок групп, фаер-шоу, выставка «Средневековое оружие» и ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников. Также гости и жители города увидят показательные выступления юных фехтовальщиков региона.

Впервые туристический фестиваль Юга России «Эфес Кубани» состоялся в октябре прошлого года. Событие объединило свыше семи тысяч гостей и жителей Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU