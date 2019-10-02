В Краснодаре представили интерактивную карту, на которую нанесли все возвращенные мэрией участки

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-02T10:29:23+03:00

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По поручению главы города Евгения Первышова в Краснодаре представили интерактивную карту, на которую нанесли все возвращенные мэрией земельные участки.

Специальные раздел открыт на официальном интернет-портале администрации. Здесь будет информация о земельных участках, которые вернули в муниципальную собственность.

- Наша цель - это использовать земли для нужд горожан. Для расширения и создания зеленых зон, как в Вишняковском сквере и сквере 80-летия Краснодарского края. Для новых спортивных площадок, - сказал глава города Евгений Первышов.

- Все территории, которые возвращены в муниципальную собственность, нанесены на интерактивную карту. На ней уже отметили 68 участков. Этот раздел будет оперативно пополняться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, мэр Краснодара Евгений Первышов прокомментировал ситуацию вокруг «Сафари-парка». Сейчас власти возвращают в муниципальную собственность все территории, которые выбыли из собственности города при спорных обстоятельствах. Таким оказался и большой участок на территории «Солнечного острова».

ИСТОЧНИК KP.RU