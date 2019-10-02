2019-10-02T10:10:36+03:00
Общество

В Сочи в день футбольного матча продлят работу общественного транспорта

Автобусы будут ходить 23:00
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В Сочи 5 октября в 19:00 на стадионе «Фишт» ФК «Сочи» встретится с «Крыльями Советов». Поэтому для удобства болельщиков время работы общественного транспорта продлят.

До 23:00 будут ходить автобусы № 50, 54, 57, 60 и 125с. Также на время проведения футбольного матча маршрут №54 «Ж/д вокзал Адлер - село Веселое – Мирный – КИЦ «Некрасовское» поедет от остановки «Олимпийский парк» и далее по маршруту.

- В районе Имеретинской низменности работает восемь платных парковок. Водителей просят ответственно отнестись к выбору места с учетом усиленной работы службы эвакуации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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