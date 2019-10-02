В Сочи в день футбольного матча продлят работу общественного транспорта
В Сочи 5 октября в 19:00 на стадионе «Фишт» ФК «Сочи» встретится с «Крыльями Советов». Поэтому для удобства болельщиков время работы общественного транспорта продлят.
До 23:00 будут ходить автобусы № 50, 54, 57, 60 и 125с. Также на время проведения футбольного матча маршрут №54 «Ж/д вокзал Адлер - село Веселое – Мирный – КИЦ «Некрасовское» поедет от остановки «Олимпийский парк» и далее по маршруту.
- В районе Имеретинской низменности работает восемь платных парковок. Водителей просят ответственно отнестись к выбору места с учетом усиленной работы службы эвакуации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU