В Краснодаре снесли автомойку-самострой

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-02T10:25:27+03:00

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В Краснодаре под снос пошла автомойка на улице имени 1 мая. Ее начали демонтировать на основании решения, вынесенного судом. Объект действовал в частном секторе.

- Судебным приставом-исполнителем по Прикубанскому округу в отношении должника был применен полный комплекс мер принудительного исполнения. Ему отдали требование об исполнении решения суда. Также должник привлекался к административной ответственности, с него был взыскан исполнительский сбор, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Лишь когда сотрудник ведомства предупредил владельцев самостроя о том, что взыскатель может за свой счет осуществить снос, дело сдвинулось с мертвой точки.

Через несколько дней должник приступил к самостоятельному сносу. Уже все работы по демонтажу находятся в завершающей стадии.

ИСТОЧНИК KP.RU