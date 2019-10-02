В Сочи открыли Третий апелляционный суд

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-02T11:46:10+03:00

Здесь будут рассматриваться уголовные, гражданские и административные дела

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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому на территории страны, открыли пять апелляционных судов. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи.

1 октября в Сочи начал работу Третий апелляционный суд. Мэр города Алексей Копайгородский, который присутствовал на открытии, отметил, что для города это большая честь и ответственность.

- В суде апелляционном порядке будут рассматриваться уголовные, гражданские и административные дела, оспариваться нормативно-правовые акты местного самоуправления и многое другое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Также в понедельник начали работать девять кассационных судов. Они были образованы по экстерриториальному принципу, - добавили в пресс-службе.

Напомним, «Комсомолка» прошлась по всем этажам Краснодарского краевого суда и увидела, в каких именно условиях вершат судьбы кубанцев служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU