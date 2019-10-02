В Сочи открыли Третий апелляционный суд
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому на территории страны, открыли пять апелляционных судов. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи.
1 октября в Сочи начал работу Третий апелляционный суд. Мэр города Алексей Копайгородский, который присутствовал на открытии, отметил, что для города это большая честь и ответственность.
- В суде апелляционном порядке будут рассматриваться уголовные, гражданские и административные дела, оспариваться нормативно-правовые акты местного самоуправления и многое другое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
- Также в понедельник начали работать девять кассационных судов. Они были образованы по экстерриториальному принципу, - добавили в пресс-службе.
Напомним, «Комсомолка» прошлась по всем этажам Краснодарского краевого суда и увидела, в каких именно условиях вершат судьбы кубанцев служители Фемиды.
ИСТОЧНИК KP.RU