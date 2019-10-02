2019-10-02T11:46:10+03:00
Общество

В Сочи открыли Третий апелляционный суд

Здесь будут рассматриваться уголовные, гражданские и административные дела
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому на территории страны, открыли пять апелляционных судов. Они находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Сочи.

1 октября в Сочи начал работу Третий апелляционный суд. Мэр города Алексей Копайгородский, который присутствовал на открытии, отметил, что для города это большая честь и ответственность.

- В суде апелляционном порядке будут рассматриваться уголовные, гражданские и административные дела, оспариваться нормативно-правовые акты местного самоуправления и многое другое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Также в понедельник начали работать девять кассационных судов. Они были образованы по экстерриториальному принципу, - добавили в пресс-службе.

Напомним, «Комсомолка» прошлась по всем этажам Краснодарского краевого суда и увидела, в каких именно условиях вершат судьбы кубанцев служители Фемиды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Славянске-на-Кубани 14-летняя школьница попала под колеса иномарки
На Кубани сосудистые центры оснастят новым медоборудованием
В Адыгее объявили нерабочим День образования республики
В Краснодаре по улице Базовской запретят стоянку транспорта
На Кубани осудили мужчин, которые грабили дома местных жителей
В Староминском районе откроется новый офис врача общей практики
В Северском районе парень зарезал свою любовницу в лесополосе за невнимание к детям
В Краснодаре снесли автомойку-самострой
В Сочи в день футбольного матча продлят работу общественного транспорта
В Краснодаре представили интерактивную карту, на которую нанесли все возвращенные мэрией участки
В краснодарском ресторане произошел пожар
В Славянском районе парень вынес из дома знакомого ювелирные украшения
В Краснодаре пройдет туристический фестиваль «Эфес Кубани»
В Северском районе открыли арт-объект, посвященный пионеру кино Ханжонкову
«Локомотив-Кубань» проиграл «Ритасу» в матче Еврокубка
Кубанский сумотори стал призером континентального первенства
Вина Кубани впервые включили в «Атлас мира. Вино»
Набережную в Юбилейном микрорайоне Краснодара закрыли для прогулок из-за обвала грунта
В «Орленке» наградили победителей «Президентских спортивных игр»
Кубанские сельхозпроизводителеи представят свою продукцию в Москве
В Краснодаре проведут федеральный форум «Мой бизнес»