СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-02T11:02:53+03:00

В Северском районе парень зарезал свою любовницу в лесополосе за невнимание к детям Фото: Архив "КП"

Он не менее 15 раз ударил ее ножом в грудь

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В Северском районе 27-летний местный житель подозревается в убийстве 31-летней девушки (ч.1 ст.105 УК РФ).

Молодые люди проживали вместе в одном из домов на улице Гоголя в поселке Черноморском. В ночь на 5 июля они выпивали алкоголь в лесополосе на окраине поселка.

Как признался злоумышленник, между ними произошел конфликт из-за того, что женщина много пила и не следила за своими маленькими детьми. Во время ссоры парень 15 раз ударил ножом в грудь любовницы, а после ушел.

- Женщина умерла на месте происшествия от полученных ранений. Тело потерпевшей 7 июля нашли местные жители, которые сообщили об этом в полицию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В кратчайшие сроки была установлена причастность сожителя женщины к совершению преступления, и он был задержан. Сейчас он находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU