СЕГОДНЯ 11:15 2019-10-02T11:15:15+03:00

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В Староминском районе откроется новый офис врача общей практики. С 3 октября в амбулатории начнется прием пациентов. В новом медучреждении помощь будут получать более трех тысяч местных жителей.

- На строительство и оснащение медучреждения было выделено более 9 миллионов рублей из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На базе офиса ВОП есть койки дневного стационара и все необходимое для оказания первичной медпомощи как взрослым, так и детям. В подразделении будут функционировать физиотерапевтический, смотровой и прививочный, а также процедурный кабинеты.

За последние пять лет на Кубани увеличилось количество офисов ВОП, их уже 268. Развитие сети врачебных амбулаторий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU