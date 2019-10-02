СЕГОДНЯ 11:24 2019-10-02T11:24:43+03:00

На Кубани осудили мужчин, которые грабили дома местных жителей Фото: Архив "КП"

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Жители Сочи в возрасте 28 и 33 лет и 37-летний уроженец сопредельной республики на территории Краснодарского края обокрали шесть домов. Сумма общего ущерба составила более 1,4 миллионов рублей.

Полицейские задержали злоумышленников после очередного ограбления. Их остановили на посту ДПС в Краснодаре. В салоне автомобиля, на котором передвигались задержанные, нашли похищенное имущество.

- На мужчин завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам было назначено наказание в виде 6, 4 и 2 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Славянском районе парень вынес из дома знакомого ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU