2019-10-02T11:24:43+03:00
Происшествия

На Кубани осудили мужчин, которые грабили дома местных жителей

Ущерб потерпевшим составил более 1,4 миллиона рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани осудили мужчин, которые грабили дома местных жителейНа Кубани осудили мужчин, которые грабили дома местных жителейФото: Архив "КП"
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Жители Сочи в возрасте 28 и 33 лет и 37-летний уроженец сопредельной республики на территории Краснодарского края обокрали шесть домов. Сумма общего ущерба составила более 1,4 миллионов рублей.

Полицейские задержали злоумышленников после очередного ограбления. Их остановили на посту ДПС в Краснодаре. В салоне автомобиля, на котором передвигались задержанные, нашли похищенное имущество.

- На мужчин завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Злоумышленникам было назначено наказание в виде 6, 4 и 2 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Славянском районе парень вынес из дома знакомого ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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