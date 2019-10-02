2019-10-02T12:10:05+03:00
Общество

В Адыгее объявили нерабочим День образования республики

За субботу, 5 октября, отдохнуть предлагают в понедельник, 7 октября
Ева МУР@kp_kuban
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У жителей республики будет еще один выходной. Фото: http://www.adygheya.ruУ жителей республики будет еще один выходной. Фото: http://www.adygheya.ru
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В Адыгее с начала октября начались торжественные мероприятия, посвященные Дню образования республики. Она вновь появилась на карте России 3 июля 1991 года (до распада Советского Союза Адыгея входила в Кубано-Черноморскую область, а до нее значилась как Адыгейская автономная), но официальным Днем рождения Адыгеи принято считать 5 октября.

В этом году он выпадает на субботу, выходной день. И в правительстве республики решили объявить нерабочим понедельник, 7 октября. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации республики.

Надо сказать, что программа праздничных гуляний в эти дни будет насыщенной.

На главной площади Майкопа - Дружбы Народов - с 1-го по 5-ое октября развернуться различные творческие площадки. Завершится праздник грандиозным гала-концертом с участием звезд российской эстрады и салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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