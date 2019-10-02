В Краснодаре по улице Базовской запретят стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-02T11:39:35+03:00

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В краевой столице по обеим сторонам улицы Базовской запретят остановку и стоянку транспорта. Дорожные знаки установят на участке от улицы имени Гоголя до Ленина. Запрет вступит в силу с 25 октября.

- Эти меры применяются, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Так как автомобили создают препятствия для проезда других участников движения, это может спровоцировать аварию или затор, - сказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

- Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, набережную в Юбилейном микрорайоне Краснодара закрыли для прогулок из-за обвала грунта. На некоторых из таких участков глубина достигает полметра.

ИСТОЧНИК KP.RU