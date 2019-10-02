На Кубани сосудистые центры оснастят новым медоборудованием
В рамках проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Здравоохранение» сосудистые центры Краснодарского края получат 37 единиц нового оборудования. Их стоимость составила 408 миллионов рублей.
- Уже заключены контракты на поставку ангиографов, магнитно-резонансных томографов, техники для ранней реабилитации, аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Было запланировано купить 33 единицы медоборудования, но благодаря сэкономленным в процессе торгов средствам, появилась возможность приобрести еще 4 единицы.
Новая техника позволит усовершенствовать оказание специализированной медицинской помощи жителям края.
ИСТОЧНИК KP.RU