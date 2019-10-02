На Кубани сосудистые центры оснастят новым медоборудованием

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-02T12:06:15+03:00

На это было выделено 408 миллионов рублей

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В рамках проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Здравоохранение» сосудистые центры Краснодарского края получат 37 единиц нового оборудования. Их стоимость составила 408 миллионов рублей.

- Уже заключены контракты на поставку ангиографов, магнитно-резонансных томографов, техники для ранней реабилитации, аппаратов искусственной вентиляции легких, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Было запланировано купить 33 единицы медоборудования, но благодаря сэкономленным в процессе торгов средствам, появилась возможность приобрести еще 4 единицы.

Новая техника позволит усовершенствовать оказание специализированной медицинской помощи жителям края.

ИСТОЧНИК KP.RU