2019-10-02T14:03:01+03:00
Происшествия

В Славянске-на-Кубани 14-летняя школьница попала под колеса иномарки

С травмами девушку доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по Краснодарскому краюФото: ГИБДД по Краснодарскому краю
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В Славянске-на-Кубани 1 октября около 15:00 на улице Победы произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Тойота» сбил 14-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неустановленном месте. Она выскочила из-за стоявшего на остановке автобуса.

- В результате аварии девочку с травмами доставили в больницу, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 30 сентября около 22:00 в районе 146-километра автодороги Краснодар - Темрюк произошло дорожно-транспортное происшествие. В Темрюкском районе мужчина погиб под колесами авто. Он перебегал дорогу на неосвещенном участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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