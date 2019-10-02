В Славянске-на-Кубани 14-летняя школьница попала под колеса иномарки
В Славянске-на-Кубани 1 октября около 15:00 на улице Победы произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 47-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Тойота» сбил 14-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неустановленном месте. Она выскочила из-за стоявшего на остановке автобуса.
- В результате аварии девочку с травмами доставили в больницу, ей назначено амбулаторное лечение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 30 сентября около 22:00 в районе 146-километра автодороги Краснодар - Темрюк произошло дорожно-транспортное происшествие. В Темрюкском районе мужчина погиб под колесами авто. Он перебегал дорогу на неосвещенном участке.
ИСТОЧНИК KP.RU