СЕГОДНЯ 12:28 2019-10-02T14:04:43+03:00

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В Краснодаре пройдет первая выставка транспорта и логистики Юга России «ТРАНСПОРТING-2019». Она будет работать с 25 по 27 октября в торгово-развлекательном центре города. Для гостей подготовят презентации, тест-драйвы, кибергонки и деловую программу.

- На площадке соберутся ведущие автодилеры, мастера тюнинга и автозвука, представители компаний лизинговых и банковских услуг и многие другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также представят новинки индустрии, последние разработки экологичного, личного и общественного транспорта. Проведут и мастер-классы, показательные выступления гонщиков, дрифт-шоу и стантрайдинг, гонки на компьютерах и игровых консолях.

Выставка «ТРАНСПОРТING-2019» пройдет с 25 по 27 октября.

Напомним, фестиваль-конкурс по артистическому фехтованию и боевому танцу пройдет в Краснодаре на площади имени Пушкина. Он состоится 12 октября. На сцене пройдут показательные выступления участников клубов исторической реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU