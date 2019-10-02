2019-10-02T14:04:43+03:00
Общество

В Краснодаре пройдет первая выставка транспорта и логистики Юга России

Гостям представят новинки автоконцернов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

В Краснодаре пройдет первая выставка транспорта и логистики Юга России «ТРАНСПОРТING-2019». Она будет работать с 25 по 27 октября в торгово-развлекательном центре города. Для гостей подготовят презентации, тест-драйвы, кибергонки и деловую программу.

- На площадке соберутся ведущие автодилеры, мастера тюнинга и автозвука, представители компаний лизинговых и банковских услуг и многие другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также представят новинки индустрии, последние разработки экологичного, личного и общественного транспорта. Проведут и мастер-классы, показательные выступления гонщиков, дрифт-шоу и стантрайдинг, гонки на компьютерах и игровых консолях.

Выставка «ТРАНСПОРТING-2019» пройдет с 25 по 27 октября.

Напомним, фестиваль-конкурс по артистическому фехтованию и боевому танцу пройдет в Краснодаре на площади имени Пушкина. Он состоится 12 октября. На сцене пройдут показательные выступления участников клубов исторической реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре произошел пожар в здании супермаркета
В Сочи обрушилось перекрытие строящегося здания
ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях
МВД и уполномоченный по защите прав предпринимателей будут работать сообща
Шесть предпринимателей вышли из-под стражи после внесения поправок в УПК России
Администрации Краснодара вынесли предупреждение о нарушении федерального закона
В Краснодаре 17-летний парень погиб под колесами ростовской «Ласточки»
На Кубани за последний месяц увеличилось количество вакансий для педагогов
В Кореновске мужчина из ревности убил знакомую и закопал ее тело во дворе дома
В Краснодаре мужчина обчистил кассиршу в продуктовом магазине
Рабочий день Кондратьева проходит в Курганинском районе
Евгений Первышов встретился с жителями Центрального округа Краснодара
В Славянске-на-Кубани 14-летняя школьница попала под колеса иномарки
На Кубани сосудистые центры оснастят новым медоборудованием