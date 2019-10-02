В Краснодаре мужчина обчистил кассиршу в продуктовом магазине

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-02T13:57:22+03:00

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В дежурную часть полиции Краснодара с сообщением о краже денег обратилась сотрудница продуктового магазина. Объект находится на улице Ставропольской.

- Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что один из посетителей похитил личные деньги заявительницы. Женщина стояла за прилавком, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Вскоре задержали ранее судимого за аналогичные кражи 34-летнего местного жителя. Уже в отделе полиции краснодарец признался в содеянном и написал явку с повинной. Деньги он уже успел потратить на личные нужды.

За кражу на молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, жители Сочи в возрасте 28 и 33 лет и 37-летний уроженец сопредельной республики на территории Краснодарского края обокрали шесть домов. Сумма общего ущерба составила более 1,4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU