СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-02T14:19:22+03:00

В Кореновске мужчина из ревности убил знакомую и закопал ее тело во дворе дома Фото: Архив "КП"

Позже он перезахоронил его на центральное кладбище города

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В Кореновском районе 56-летний местный житель подозревается в убийстве 51-летней знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ).

5 июля знакомые выпивали дома у мужчины на улице Флотской в Кореновске. Вскоре между ними произошел конфликт. Злоумышленник обвинил женщину в измене. Во время конфликта мужчина толкнул ее, она упала и ударилась головой. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

- Чтобы скрыть следы преступления, мужчина захоронил тело любовницы во дворе своего дома. Когда дочь женщины обратилась в полицию с заявлением о пропаже матери. Он решил перезахоронить тело погибшей на центральное кладбище города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вскоре следователи установили причастность мужчины к совершению данного преступления, и он был задержан. Злоумышленник находится под стражей. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Недавно в Северском районе парень зарезал свою любовницу в лесополосе за невнимание к детям. Он не менее 15 раз ударил ее ножом в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU