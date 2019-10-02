2019-10-02T13:55:05+03:00
Общество

На Кубани за последний месяц увеличилось количество вакансий для педагогов

В крае требуются преподаватели языков, инженерных наук и математики
Александра ПОДУШКО
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На Кубани за последний месяц увеличилось количество вакансий для педагоговНа Кубани за последний месяц увеличилось количество вакансий для педагоговФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последний месяц на Кубани количество вакансий в профессиональной сфере «Наука/Образование» выросло на 7 процентов. Аналитики сайта по поиску работы проанализировали рынок труда.

Оказалось, что больше остальных в крае востребованы преподаватели языков, а также педагоги в области гуманитарных наук и математики.

- Чаще всего речь идет об английском языке, но есть спрос и на преподавателей китайского. Многие предложения предполагают удаленный формат работы, - комментирует Алена Манохина, руководитель PR-службы HeadHunter макрорегиона Юг.

Ищут и педагогов дополнительного образования, особенно тех, кто специализируется на ИТ-сфере и робототехнике. Встречаются вакансии для учителей скорочтения, ментальной арифметики, каллиграфии, музыкальных дисциплин.

Известно, что на сегодняшний день конкуренция среди специалистов этой сферы на Кубани составляет 5-6 человек на место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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