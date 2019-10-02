В Краснодаре 17-летний парень погиб под колесами ростовской «Ласточки»
Очередная трагедия произошла на железной дороге в Краснодаре. В районе развязки на Ростовском шоссе под колесами «Ласточки», следовавшей из Ростова, погиб 17-летний парень.
- Все произошло 2 октября в 10:12 на 1614 км дороги. 17-летний подросток переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, на нем были надеты наушники, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Оборудованный переход через пути находился всего в нескольких десятках метров Фото: ЮСУТ СК России
Известно, что погибший учился на втором курсе Краснодарского информационно-технического техникума.
Сейчас на месте трагедии работают следователи, они опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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